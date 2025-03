Grève des enseignants de Guadeloupe contre les suppressions de postes : de nombreux établissements fermés

C'est jour de grève dans les établissements scolaires de Guadeloupe à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation et des associations de parents d'élèves. Un appel à la mobilisation générale contre les 89 suppressions de postes prévues à la rentrée 2025. Un grand rassemblement est prévu ce jeudi matin devant le rectorat. De nombreux établissements sont fermés.

Moins d’encadrement et un suivi individualisé impossible, des salles de classe trop petites pour accueillir autant d’élèves, des résultats scolaires parfois en baisse, une augmentation des problèmes de discipline et de harcèlement, ce sont les craintes des enseignants si les suppressions de postes prévues à la rentrée 2025 sont maintenues.

Alors qu'au niveau national, le gouvernement a renoncé aux 4000 suppressions de postes prévus par le gouvernement Barnier avant sa censure, en Guadeloupe, le rectorat envisage toujours la suppression des 89 postes, 22 dans le premier degré et 67 dans le second. Pour les syndicats de l'éducation et les parents d'élèves, au vu des conditions de l'enseignement en Guadeloupe, c'est forcément non.

Depuis ce matin, la liste des établissements fermés ou bloqués ne cesse de s'allonger.