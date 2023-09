Groupe Caire : jour d’examen des offres de reprise, à Pointe-à-Pitre

Il reste moitié moins d’offres de reprise du groupe Caire, soumises à l’examen du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ce jeudi : trois dossiers sont sur la table. Les juges communiqueront leur décision le 2 octobre prochain. Dès lors, on saura s’ils optent pour la liquidation de l’entreprise de transport aérien de passagers, ou pour la reprise de son activité avec une autre gouvernance.

Eric Stimpfling, avec Nadine Fadel •

L’audience consacrée à l’examen des offres de reprises du groupe Caire, constitué des compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane, a débuté à 13h00, ce jeudi 21 septembre 2023, au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Les débats ont lieu à huis clos. Les juges consulaires doivent désigner l’un des dossiers présentés, ou pas ; la reprise de l’activité n’est pas assurée, puisque la liquidation de l’entreprise est encore possible.

Trois offres encore en lice

Les candidats à la reprise étaient six, il y a encore quelques jours. Ils ne sont désormais plus que trois.

La première offre émane de la CAFOM, un groupe de distribution spécialisé dans l’ameublement et dirigé par André Saada. Cette offre porte sur la totalité de Caire, donc sur les deux périmètres Antilles et Guyane. 194 salariés seraient repris, sur les 296 que comptait le groupe, au moment de son placement en liquidation judiciaire.

La deuxième offre est portée par la CIPIM et la collectivité territoriale de Saint-Martin. Il s’agit d’une offre partielle qui concerne le périmètre Antilles. 120 des 218 salariés seraient repris.

Enfin la troisième offre est également une offre partielle. Elle concerne le périmètre Guyane. Guyane Fly, c’est son nom, est porté par Franck Louison, un entrepreneur du BTP. Via cette proposition, l’ensemble des salariés d’Air Guyane conserverait son emploi, soit 78 personnes.

L’affaire, telle qu’elle est soumise aux juges, se résume donc à une offre globale et à une offre combinée.

La préférence du CSE de Caire

D’autres acteurs se sont déjà prononcés sur les offres précitées.

Hier (mercredi 20 septembre), le Comité social et économique du groupe Caire s’est prononcé à l’unanimité en faveur de l’offre combinée CIPIM et Fly Guyane.

Le CSE estime que l’offre CAFOM présente une stratégie identique à celle des dirigeants de Caire. Et pour cause : la CAFOM est détenue par des actionnaires qui sont eux-mêmes actionnaires de Caire. En somme, on prend les mêmes et on recommence.

Autre analyse et non des moindres : celle de la Direction générale de l’aviation civile. Dans un document publié mercredi, la DGAC indique que l’offre combinée présente d’avantage de points favorables que l’offre globale proposée par la CAFOM.

Autant d’éléments qui ont bien évidemment été communiqués aux magistrats.

Leur décision est attendue pour le 2 octobre prochain.