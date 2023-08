Caire, en liquidation judiciaire, cherche un repreneur

Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé ce mercredi 2 août la liquidation judiciaire de Caire, avec poursuite d'activité durant deux mois. Un administrateur judiciaire a été désigné.

Guadeloupe la 1ère •

C'est l'épilogue du conflit social sein de Caire. La Compagnie Aérienne Interrégionale Express a été déclarée en liquidation judiciaire avec période de continuation de deux mois, ce mercredi 2 août par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Une procédure incluant la nomination d'un mandataire judiciaire, en charge de gérer l'entreprise, dans l'attente de trouver un repreneur.

La liquidation judiciaire, option qui fait consensus

Ce mercredi matin, aux abords de la salle d'audience, les différentes parties interrogées semblaient sur la même longueur d'onde.

La compagnie a un avenir radieux, il est indispensable qu'elle avance sans Monsieur Koury. Rudy Ouakrat, avocat des salariés Interrogé par Lydia Quérin

Nous sommes très attachés à cette entreprise. Les salariés ont vraiment cette attente de pouvoir retrouver de vraies bonnes conditions de travail. Il est très important pour nous d'avoir toutes les chances de remettre cette exploitation en ordre, de remettre cette société en mouvement. Brieuc Hardy, délégué syndical SNPL-Caire Air Antilles Interrogé par Lydia Quérin

Même le PDG de Caire était favorable à la liquidation judiciaire. Eric Koury, principal actionnaire de la compagnie, a affirmé : "à partir du moment où l'entreprise et le projet de restructuration que je défendais n'étaient plus d'actualité, j'ai pris cette décision et elle m'appartient".

Le placement sous liquidation judiciaire de la société Caire est en effet une décision de justice qui fait suite à la demande de cessation de paiements, formulée, par le PDG Eric Koury. Une procédure qu'il a enclenchée alors que les pilotes et le personnel navigant commercial avaient entamé une grève illimitée. Mouvement qui avait mis en lumière les difficultés financières auxquelles était confrontée la société. Ce mercredi 2 août, motivés par le calendrier judiciaire et l'envie de débloquer la situation de nombreux passagers, le SNPC-FO et SNPL-Caire ont annoncé suspendre leur mobilisation. Les salariés grévistes devraient reprendre le chemin du travail ce jeudi 3 août.

A LIRE AUSSI : Air Antilles : deux syndicats appellent à suspendre la grève