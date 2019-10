Les habitants des quartiers sud de Pointe-à-Pître se sentent oubliés par la mairie et par Cap Excellence

© Ch. Danquin

MOUVEMENT DES QUARTIERS SUD DE POINTE A PITRE

C'est un énième cri de colère des habitants du quartier de la Cour Zamia à Pointe-à-Pître. Un quartier où l'insalubrité est omniprésente et où il faut vivre avec des odeurs pestilentielles nuit et jour. Les systèmes d'évacuation ne fonctionneraient pas. Ce lundi, ils ont donc décidé de se faire entendre. Très tôt, ils ont bloqué la route dans les deux sens et ont exigé d'être entendus par la municipalité. Une action soutenue par tous les riverains parce qu'ils se disent tous laissés pour compte