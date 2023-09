Haïti : Entre angoisse et espoir de changement, la communauté haïtienne de Guadeloupe retient son souffle..

En Haïti, le week-end dernier a encore été marqué par de nouvelles attaques sanglantes. A Saut d’Eau, à quelques kilomètres de Port au Prince, les membres de gangs lourdement armés ont tiré dans la foule causant la mort de dizaines de personnes et autant de blessés. En Guadeloupe, la communauté haïtienne se préoccupe du sort du pays, même si elle se sent bien impuissante face à la violence qui y règne et qui le gangrène.

Guadeloupe La 1ère •

Quand on est Haïtien et qu'on vit en Guadeloupe, on a souvent quitter son pays pour se donner un nouvel avenir, sans pour autant abandonner le rêve d'y retrourner pour y vivre définitivement.

Ce rêve, les plus anciens l'ont fait sans pour autant le voir se réaliser. Alors, une génération, puis une autre, sont nées, ont grandi loin d'Haïti et au loin, ils portent en eux les espoirs de leurs aînés, même si, aujourd'hui, la Guadeloupe est beaucoup plus que leur pays d'accueil.

Et puis, il y a ces autres-là, plus récemment arrivés, qui vivent dans l'angoisse pour ceux qu'ils ont laissés et qui chaque jour, sont confrontés à la réalité d'Haïti.

©Guadeloupe

Voir aussi l'entretien avec Auguste Joint sociologue, écrivain et membre de la ligue des droits de l’Homme.