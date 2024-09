Haïti : insécurité alimentaire alarmante, éducation en danger, plus de 100 000 enfants en situation d'urgence aiguë

Une fois de plus l'organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) alertent sur la situation d'urgence absolue de plus de 100 000 enfants déplacés en Haïti. Malnutrition et non scolarisation sont les maux qui les frappent depuis l'augmentation des violences.

Depuis février 2024, l’escalade de la violence et l’augmentation des déplacements de population ont considérablement réduit la production agricole et perturbé les marchés, laissant la moitié de la population haïtienne dans une situation de faim aiguë. Près de cinq millions de personnes connaissent des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë et environ 125.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. La FAO appelle la communauté internationale à mobiliser 48 millions de dollars dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2024, pour aider 608.000 personnes à mener des activités agricoles d’urgence.

Un soutien agricole d'urgence

La délégation de la @FAO, accompagnée de la coordinatrice résidente @ulrikaR_UN, a été reçue par le Premier ministre haïtien @ConilleGarry, dans le but de discuter des actions en cours afin d’appuyer les efforts du gouvernement 🇭🇹 en matière de sécurité alimentaire.@PrimatureHT pic.twitter.com/mqUiAcapW5 — FAO Haïti (@FAOHaiti) September 9, 2024

La FAO reste déterminée à fournir un soutien agricole d’urgence pour les prochaines saisons de plantation, mais des fonds supplémentaires sont nécessaires pour sauver des vies, prévenir la faim et la famine et aider les populations vulnérables à rétablir leurs moyens de subsistance dans un contexte de violence et de déplacements sans précédent », a déclaré Rein Paulsen. Rein Paulsen, Directeur du Bureau des urgences et de la résilience de la FAO

L'agriculture reste une planche de salut essentielle pour 75 % des personnes touchées par l'insécurité alimentaire en Haïti. Fournir aux ménages touchés par la crise, y compris les personnes déplacées et les communautés d'accueil, un soutien agricole d'urgence est essentiel pour leur survie, pour stimuler la production alimentaire et rétablir leurs moyens de subsistance. Cependant, l'insuffisance du financement reste un obstacle critique.

L'éducation en danger

De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a prévenu que l’éducation de plus de 100.000 enfants d’âge scolaire déplacés dans le Grand Sud d’Haïti est en danger car la montée continue de la violence, en particulier à Port-au-Prince et dans les environs, a mis une pression immense sur les communautés locales et leurs services sociaux déjà fragiles.

Pour de nombreuses familles en Haïti, la rentrée scolaire est un moment précieux d’espoir et de renouveau, mais avec plus de 270 000 personnes fuyant vers le sud, les familles déplacées sont confrontées à des défis redoutables pour assurer l’éducation de leurs enfants. Les services locaux ont également du mal à faire face à l’afflux d’enfants d’âge scolaire déplacés en raison des perturbations causées par la violence continue. Les enfants méritent le droit à une éducation sûre afin qu’ils puissent créer un avenir brillant et prospère pour Haïti. Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF en Haïti

L’arrivée de 103.000 enfants d’âge scolaire déplacés dans le Grand Sud a mis à rude épreuve les services éducatifs, tandis qu’à l’échelle nationale, près de 919 écoles dans les régions de l’Ouest et de l’Artibonite ont été fermées. Environ 156.000 élèves ont été touchés et de nombreux enfants ont perdu une partie substantielle de leur année scolaire en raison de ces fermetures et de la violence persistante.

Un soutien international accru demandé

En réponse à ces défis critiques, l’UNICEF travaille intensément avec le gouvernement haïtien pour atténuer l’impact sur l’éducation. Les efforts comprennent la réhabilitation des écoles endommagées, la mise en place d’espaces d’apprentissage temporaires, le renforcement des capacités des enseignants et du personnel éducatif et la fourniture de matériel pédagogique essentiel.

À l’approche de la nouvelle année scolaire, l’urgence d’un soutien international accru ne peut être surestimée. La forte pression exercée sur les services éducatifs dans le Grand Sud souligne le besoin immédiat de financements et de ressources supplémentaires. Nous exhortons la communauté internationale à fournir le soutien nécessaire pour répondre à ces besoins cruciaux et à garantir que chaque enfant ait la possibilité de retourner à l’école et de poursuivre son parcours d’apprentissage. Bruno Maes

Pour soutenir les efforts du gouvernement, l’UNICEF a besoin de toute urgence de 87 millions de dollars pour répondre pleinement aux besoins de rentrée scolaire découlant de cette crise. Au 1er août 2024, environ 5,4 millions de dollars avaient été collectés. Un soutien accru est essentiel pour étendre les efforts à travers le pays.