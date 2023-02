Haïti : libération du chauffeur d’une mission médicale cubaine, après 10 jours de captivité

Alejandro Aguilera Milanés est sain et sauf. Le chauffeur de la mission médicale cubaine à Haïti avait été enlevé, le 23 janvier dernier, à Port-au-Prince et le ministère de la santé de son pays a annoncé qu’il a été libéré ; ce, mercredi après-midi.

Guadeloupe La 1ère, avec l'AFP •

Le chauffeur d'une mission d'assistance médicale cubaine en Haïti, enlevé le 23 janvier dernier, à Port-au-Prince, par des membres de gangs, a été libéré, a annoncé le ministère cubain de la Santé. "Dans l'après-midi du 1er février, le collaborateur Alejandro Aguilera Milanés a été libéré", est-il écrit dans un communiqué, qui précise "Nous remercions les autorités haïtiennes et toutes les personnes de bonne volonté qui se sont immédiatement mobilisées pour obtenir la libération du collaborateur le plus rapidement possible et de manière sûre".

L’otage, qui est donc resté aux mains de ses ravisseurs durant 10 jours, faisait partie d’une équipe composée de 250 médecins, infirmiers et personnels de soutien.

L'année dernière, une femme médecin, également membre de la mission médicale cubaine, avait été enlevé et gardé pendant 10 jours, elle aussi, avant d'être libérée.

Depuis plus de deux ans, les gangs multiplient les rapts crapuleux, dans la capitale d’Haïti, enlevant des personnes de toutes origines socio-économiques et de toutes nationalités.

Haïti est englué dans une crise politique, depuis plusieurs années et l'assassinat du président Jovenel Moïse, en 2021, a profondément aggravé la situation. Les gangs jouissent en outre d'une large impunité et les violences se sont multipliées, ces dernières années.

En 2022, l'ONU a enregistré 1.359 enlèvements et plus de 2.000 meurtres, dans le pays, soit un tiers de plus que l'année précédente.