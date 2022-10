Haïti : pas plus d’un repas par jour pour 19 000 personnes

Selon le dernier rapport du programme alimentaire mondial (PAM), 19 000 personnes, vivant dans l’un des plus grands bidonvilles de Port-au-Prince, ont atteint le plus haut niveau d’insécurité alimentaire.

Florence Peroumal avec AFP •

C’est une catastrophe humanitaire de plus en Haïti. Pour la première fois, la phase cinq, de la classification de sécurité alimentaire a été relevée dans l’un des plus grands bidonvilles de Port-au-Prince. A la Cité du Soleil, 19 000 personnes n’ont pas assez à manger.

Cela signifie qu'elles n'ont probablement plus qu'un repas par jour, et qu'il n'y a pas les protéines, les légumes frais ou tout autre nutriment essentiel dont les gens ont besoin pour survivre. Jean-Martin Bauer, directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Haïti

Conjoncture socio-économique

Voilà maintenant des années que le pays est tourmenté par des instabilités politiques, gangrené par les bandes criminelles. De plus, Haïti est en proie à une inflation élevée et, en septembre dernier, l’annonce de l’augmentation du prix de l'essence a donné lieu à des émeutes, pillages et des manifestations contre le Premier ministre, Ariel Henry.

Pour lutter contre les bandes criminelles, le 9 octobre dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé l'envoi de troupes par la communauté internationale pour soutenir Haïti. Cependant, au sein de la population, la pilule n’est pas passée. Le lendemain, des milliers d'Haïtiens ont manifesté à Port-au-Prince, pour protester contre le gouvernement et son appel à l'aide étrangère afin de faire face à l'insécurité endémique, à la crise humanitaire et à une épidémie naissante de choléra.

Nous avons observé une augmentation de 200.000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë et une augmentation d'un demi-million de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence. Jean-Martin Bauer, directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Haïti.

L’insécurité alimentaire s’aggrave au fil des années

Toujours selon, le responsable du PAM dans le pays, Jean-Martin Bauer, l’insécurité alimentaire aiguë concerne 4,7 millions de personnes en Haïti, parmi elles "1,8 million sont confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire d'urgence".

Des chiffres qui ont progressé au cours des six derniers mois.