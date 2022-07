Harry Christophe prochain vice-recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L’information est parue dans une note interne de l’Education nationale. Le Guadeloupéen Harry Christophe devrait être le prochain vice-recteur des Iles du Nord. Il succèdera ainsi à Michel Sanz, qui a inauguré le poste créé par décret le 6 novembre 2019, et qui a fait valoir ses droits à la retraite en juin dernier.

H. Pédurand •

Professeur agrégé de mathématiques, formateur, inspecteur d’académie et directeur académique, Harry Christophe représentera le recteur dans les deux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il est doyen des inspecteurs d’académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux, et Chevalier de l’Ordre national du mérite.

Sa nomination officielle sera prochainement annoncée officiellement par le Ministère de l’Education nationale.