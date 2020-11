Hausse drastique de la mortalité en Guadeloupe depuis le 1er septembre 2020

La Guadeloupe vivait des jours plus ou moins tranquilles jusqu'au 1er septembre dernier. Selon les statistiques révélées dans un bulletin de l'Insee, à cette date, elle est un des départements français qui enregistre la plus forte hausse de la mortalité.

Priscilla Romain •

Gouffre notable avec le premier semestre

L'impact COVID

La hausse de la mortalité en 2020 est une tendance nationale. Cependant, certains départements sont beaucoup plus touchés que d'autres.Sur la période, elle est le département d'outre-mer où l'on meurt le plus.Selon le bulletin, entre mai et août 2020, la mortalité n'affiche pas de différence notable par rapport à 2019 (+1%), mais reste tout de même plus élevée qu'en 2018 (+11%). Au contraire, sur le territoire national, le pic de mortalité se situe dans le premier trimestre avec des valeurs en augmentation de près de 70% aux données antérieures.Si l'étude l'Insee ne cible aucune cause de décès, les périodes et les zones géographiques touchées correspondent clairement aux pics d'activité de l'épidémie de COVID19. Assez peu touchée en début d'année, contrairement à d'autres départements tels que Mayotte, ou le Grand-Est,Enfin, la Martinique enregistre, elle aussi, une forte hausse de la mortalité avec +22% par rapport à 2019 sur la période en cours.