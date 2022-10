Hélène Morton : Au service du droit et de la justice

Elle vient de rejoindre le Parquet Général de la Guadeloupe où elle assumera la fonction d'avocate générale. Celle qui a grandi dans une famille d'avocats, profession qui fut aussi la sienne, a décidé un jour de quitter la robe noire des avocats pour le rouge des magistrats. Un choix qui désormais la ramène en Guadeloupe, au Parquet général de Basse-Terre

Un chemin qui n'est pas commun mais il n'est pas non plus impossible. Il n'en est pas moins un défi personnel.

Un défi qu'Hélène Morton s'est lancée il y a de cela une dizaine d'années après avoir été avocate pendant près de vingt ans en Guadeloupe.

Depuis, elle a déjà servi cet autre plateau de la balance judiciaire, notamment comme vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Reims, puis celui de Nancy

Cette fois, par le jeu des nominations, elle rejoint la Guadeloupe pour occuper la fonction d'avocate générale auprès d’Eric Maurel, procureur général de la Guadeloupe.

De la droite vers la gauche : Eric Maurel, procureur général, Hélène Morton, avocate générale, Emmanuel Delorme, vice-procureur, Elodie Rouchouse, substitute générale, Tania Bangou et Josselin Troupé, bâtonniers, • ©DV.

Loin d'être au bout de sa carrière, Hélène Morton sait d'ores et déjà qu'elle ira là où le vent du droit et de la justice la poussera. C'est le sens du pari qu'elle a un jour fait et qui, depuis, lui a ouvert de nouveaux horizons.

Et quand cet horizon est celui de la Guadeloupe, elle peut y mesurer la valeur du temps passé qui la ramène là où tout a commencé.