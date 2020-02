Hygiène alimentaire : la Guadeloupe est-elle vraiment "mauvaise élève" ?

L'association de consommateurs CLCV a analysé, dans une enquête nationale, 40 343 contrôles sanitaires effectués en 2019 en Métropole et 1131 en Outre-mer. La Guadeloupe, fait partie des régions qui ont des progrès à faire. Mais au vu du faible nombre de contrôles, qu'en est-il vraiment ?

302 contrôles sanitaires en Guadeloupe

L'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) vient de publier une enquête analysant les résultats des contrôles sanitaires effectués par l'Etat, dans tous les types d'établissements impliqués dans la chaîne alimentaire et mis à disposition, en 2019, via le site et l'application Alim'confiance . Ces contrôles concernent aussi bien les restaurants que les rayons de supermarchés, ou encore les établissements agroalimentaires de transformation et de stockage. Les commerces de proximités comme les boucheries, poissonneries, traiteurs ou boulangeries pâtisseries ont également fait l'objet de contrôles mais beaucoup moins fréquents."Près de la moitié des contrôles (47%) ont eu lieu dans 3 régions : Ile des france, Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine"peut-on lire dans le rapport."moins de 4% dans les DOM-TOM".Chaque contrôle d'hygiène fait l'objet d'un niveau de notation allant de "très satisfaisant", à "à corriger de manière urgente" en passant par "satisfaisant" et "à améliorer".La Guadeloupe est le département d'Outre-mer ayant subi le plus de contrôle en 2019. 302 ont été référencés par l'enquête contreEn Guadeloupe, 157 concernent des restaurants, 24 de la restauration collective, 9 des boucheries charcuteries, 5 des boulangeries pâtisseries... Difficile sur des chiffres aussi petits, de tirer des conclusions générales. Lorsque l'enquête épingle la Guadeloupe et ses, il faut donc relativiser. Les notes se sont d'ailleurs améliorées entre 2018 et 2019 de 2,94% permettant d'atteindreAu delà du rapport publié par la CLCV, il faut noter que, chaque jour, de nouveaux résultats de contrôles sanitaires sont ajoutés sur le site et l'application Alim'confiance , améliorant ainsi l'information des consommateurs. Grâce à la géolocalisation, on peut consulter les établissements qui ont été contrôlés sur une carte interractive. Les données restent disponibles une année.Pour aller plus loin :

