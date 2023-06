Il passera 19 ans en prison pour avoir ôter la vie à Séverine Rambhojan le 24 février 2021

L'ombre de Séverine Rambhojan planait dans la salle d'audience de la Cour d'Assises de Basse-Terre. Cette deuxième journée devait certes permettre à la Cour de mieux connaître l'accusé mais elle aura aussi permis de la rendre présente et surtout, de cerner un peu mieux les derniers instants de sa vie. C'est cela qui a motivé la décision du jury qui a condamné son assassin à 19 ans de réclusion criminelle assortis de 10 années de suivi socio-judiciaire.

FJO. avec E. Stimpfling •

Ils sont une petite dizaine, discrets, serrés les uns contre les autres, toujours ensemble à chaque suspension d'audience. Ils sont la famille de Séverine Rambhojan, la victime de ce procès. Une sœur, une fille, une cousine qu'ils ont tenu à honorer en portant un polo de couleur noire avec sur le devant, un portrait lumineux de Séverine, et dans le dos, quelques mots : "On t'aime notre étoile. Depuis ton départ plus rien n'est comme avant."

Hommage à Séverine Rambhojan • ©E. Stimpfling

Aujourd'hui, ils ont eu la parole et ils ont pu venir dire à la barre leur peine, leur douleur et leur chagrin. En revanche, ils n'ont pas eu de réponse quant aux raisons qui ont poussé un jeune homme âgé de 17 ans à venir égorger sa voisine à coups de couteau.

Séverine Rambhojan • ©Guadeloupe la 1ère

Poursuivi pour assassinat ce dernier encourt 22 ans de réclusion criminelle assortie de 10 ans de suivi sociojudiciaire. L'avocat général n'a pas retenu l'excuse de minorité.

À leur retour les jurés annoncent le verdict sur lequel ils se sont mis d'accord : L'accusé est reconnu coupable du meurtre de Séverine Rambhojan et est condamné à 19 ans de réclusion criminelle, assortis de 10 ans de suivi socio-judiciaire avec obligations de soins. Il lui est aussi interdit de porter une arme pendant 15 ans.