Il y a 39 ans Bob Marley décédait des suites d’un cancer à Miami aux Etat Unis

Près de 40 ans après la disparition de cet artiste mondialement connu, sa musique et son œuvre tout entière sont encore bien vivantes et plus que jamais d’actualité.

Ch. Martial •

Et notez que de nombreux concerts de Bob Marley sont visibles sur Internet. Sa musique reste encore la meilleure façon de lui rendre hommage

Une dizaine d’albums, et plus de 200 millions de disques vendus, Bob Marley est sans conteste un artiste qui a influencé le monde entier et mis en lumière cette musique qui a pris naissance dans la CaraïbeRobert Nesta Marley est un enfant de la Jamaïque qui a pris d’assaut, le monde avec une musique qui prône la fraternité, l’amour et la tolérance. Un message qu’il n’a cessé de chanter comme pour convaincre les nations.Mort à 36 ans, Bob Marley a été l’artiste qui a le plus influencé le monde musical… Près de 39 ans après sa mort, ils sont nombreux à lui rendre hommage, chaque jour, en reprenant ses titres.Sa musique a révélé le génie créatif de son pays et son cœur a fait de lui, un parolier sincère et complètement habité par ses mots.‘’No Woman no cry’’, ‘’On Love’’, ‘’Buffalo Soldier’’, ‘’Could you be loved’’…. Chacune des chansons du king auraient pu être écrite aujourd’hui.Bob Marley a bouleversé le monde par son esprit, sa musique et son rêve d’émancipation pour tous les hommes. Aujourd’hui, l’Afrique et de nombreux pays de la zone Caraïbe devraient lui rendre hommage. Comme si 75 ans après sa naissance, rien n’avait bougé !