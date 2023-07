Il y a 120 ans naissait la Réserve Caraïbe, sur l’île de la Dominique

Le 4 juillet est une date historique, tant pour les Américains qui célèbrent leur fête nationale, que pour les Amérindiens de la Dominique. En effet, les Britanniques ont créé, à l’intention de ces derniers, une "Réserve Caraïbe", il y a tout juste 120 ans. Celle-ci est désormais appelée "Territoire Kalina".

Eric Lefèvre, avec Nadine Fadel •

Il n’y a pas que pour les Etats-Unis d’Amérique que le 4 juillet constitue une date historique. Les Américains célèbrent, en effet, ce jour, l’anniversaire de l’indépendance de leur pays, vis-à-vis de la Grande Bretagne ; une déclaration qui remonte à l’année 1776.

Bien plus récemment, en 1903, c’est également le 4 juillet que fut officiellement établie, par les autorités coloniales britanniques, la "Réserve Caraïbe", rebaptisée depuis "Territoire Kalina", sur l’île voisine de la Guadeloupe et de la Martinique : la Dominique.

Pour marquer ce 120ème anniversaire, le programme de festivités et d’évènements s’étale sur toute l’année.

Une population sauvée d’un génocide

La Dominique est la dernière île de l'archipel antillais à abriter une population autochtone, exterminée partout ailleurs à l'arrivée des Européens. En 1763, les Anglais y ont regroupé les derniers survivants de ce génocide ; à l’époque, 15 km² leur ont été consacrés, dans une zone peu fertile, reculée et montagneuse de la côte Atlantique.

Le 4 juillet 1903, le Territoire Kalinago, couvrant la même zone que la 1ère réserve, est officiellement créé.

Un demi-siècle plus tard, en 1952, les autorités coloniales britanniques instaurent un gouvernement local.

Et, en 1978, le "Carib Reserve Act", signé le jour de l'indépendance de la Dominique, confirme les frontières du territoire, son organisation et ses institutions de gouvernement local.

Représentation d'une famille de Kalinago. • ©Martinique la 1ère

Partage et préservation de la culture ancestrale

La population du Territoire est estimée à 3 000 habitants, aujourd’hui. À sa création, il y a 120 ans, ils étaient 400. Les résidents des huit villages partagent la propriété commune de toutes les terres situées à l'intérieur des frontières. Le gouvernement local est assuré par le Conseil Caraïbe avec, à sa tête, le Chef Caraïbe, qui dispose d'un pouvoir équivalent à celui d'une commune à statut spécial.

Depuis le début du XXème siècle, on assiste à un fort mouvement de redécouverte, de préservation et d’affirmation de l'héritage de la culture Kalina.

La célébration de ce 120ème anniversaire, prévue sur 12 mois, devrait encore renforcer ce Revival Caraïbe.