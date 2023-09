Partager :

Les 10èmes Journées Nationales de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) ont été lancées ce vendredi et se dérouleront jusqu'au 6 octobre 2023. Plus de 70 manifestations sont au programme cette année en Guadeloupe. Aux côtés de L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), le conseil départemental, la fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe et la préfecture de Guadeloupe.

Une 10ème édition des Journées Nationales de lutte contre l'illettrisme placer sous le signe de la détection massive, seule manière de pouvoir agir efficacement. Le slogan porteur le résume à lui seul : "Illétrisme, en parler pour avancer". Il va donc s'agir pour les acteurs de ce combat permanent de trouver les moyens d’amplifier et d’améliorer la détection des situations d’illettrisme. ©Guadeloupe C'est le sens de la campagne de sensibilisation intitulée : « Illettrisme, en parler pour avancer » lancée par l’ANLCI. Elle considère en effet qu'aujourd'hui encore, trop de personnes n’osent pas dire qu’elles ne savent plus lire ou écrire et font preuve de beaucoup d’intelligence pour « masquer » leurs difficultés. Des actions de proximité, pour être plus efficace Cette année et jusqu'au 6 octobre, 70 manifestations labellisées du Moule à Bouillante

en passant par Grand-Bourg de Marie-Galante seront organisées. Il s'agira alors de mettre à profit une certaine proximité pour libérer la parole et emmener le public particulièrement concerné à oser faire part de ce qu'il vit. Un pas décisif pour que ces personnes soient prises en compte. avec toujours plus de proximité, à transformer le regard que nous portons sur l’illettrisme et les personnes concernées.

Le Département compte d'ailleurs agir en ce sens sur tout le territoire de l'Archipel et ceci, bien au-delà de ce mois dédié à cette lutte. Une cartographie numérique des solutions pour les personnes en difficulté avec les compétences de base a été élaborée en ce sens. Carte d'actions contre l'illétrisme • ©Département de la Guadeloupe

Et durant cette campagne 2023, des opérateurs du territoire mettront un coup de projecteur durant 4 semaines sur les solutions existantes à travers des bik a pawol, des micros-trottoirs, un salon des compétences clés et du numérique en milieu professionnel, des

podcasts, des actions de prise en main de l’outil information, un atelier collecte de récits de vie, une cérémonie de remise de prix, des projections de film.

