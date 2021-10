INEDIT : le film documentaire ERICK COSAQUE "LESPWI SANVANN", ce vendredi soir, sur Guadeloupe La 1ère

Le documentaire inédit Erick COSAQUE "Lespwi Sanvann" sera diffusé sur Guadeloupe La 1ère, ce vendredi soir, à 20h05. Un film signé de l'auteur et réalisateur Raymond Philogène, qui se penche sur une légende vivante du Gwoka, en Guadeloupe : auteur, compositeur, musicien, producteur et chanteur.

Sabine Michel •

Le Gwoka, c'est plus qu'une musique. C’est une façon de vivre. Érick Cosaque, auteur, compositeur, musicien, producteur et chanteur de Gwoka

Né en 1952, Érick Cosaque a passé ses premières années, à Capesterre-Belle-Eau. Très jeune, il déménage à Pointe-à-Pitre, où il est initié au Gwo tanbou, par son père. Docker et joueur de Grenn Dé (un jeu de dés traditionnel en Guadeloupe), ce dernier n’était pas musicien, mais il a emmené son fils, dès son plus jeune âge, dans les quartiers populaires, où Erick Cosaque rencontre les grands maîtres du Gwoka, tels que Vélo, René Perrin, ou encore Alfred Labasse.

À son retour dans sa commune natal de la Côte-au-Vent, son cousin Dinalo, lui fait découvrir le monde des Léwòz.

L’école n’est pas faite pour Erick. Si bien qu'il commence à travailler dans les champs de canne, à Jabrun, sur le territoire de Baie-Mahault, à l’âge de 14 ans.

C'est après son service militaire, qu'il décide de partir dans l'Hexagone, par le BUMIDOM (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer).

C'est finalement là qu'Erick débute sa carrière de musicien de Gwoka, dont il est devenu un ardent défenseur.

©Raymond Philogène

C’est d’ailleurs lui, qui a chanté à l’Unesco, en 2014, quand le Gwoka est entré au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.

Dans ce film documentaire, Erick COSAQUE "Lespwi Sanvann", Raymond Philogène nous invite à faire une balade dans l’univers de ce grand musicien, véritable icône de l’expression musicale traditionnelle de la Guadeloupe.

A travers une série de conversations, en toute intimité, avec lui, mais aussi avec ses proches et amis musiciens, nous découvrons un homme simple, vaillant, amoureux de son pays, de la culture et des traditions locales, qu'il s'efforce de véhicule partout où il se rend.

Cette oeuvre est un mélange de séquences musicales, d'images d’archives et de témoignages récents ; un magnifique portrait de l'un des plus vibrants artiste de Gwoka.

©Raymond Philogène

©Raymond Philogène



Voici la bande annonce de ce documentaire inédit :



Un film documentaire écrit et réalisé par Raymond Philogène

Images : Kalil Sarkis

Son : David Datil

Scripte et coordination de production : Marie-France Nzeza

Sound design-mixage : Daniel Trépy

Montage : Sandrine Alexis

Étalonnage : Pascal Théophile

Production : Guadeloupe la 1ère - France Télévisions

Durée : 120 minutes - 2021

Bientôt disponible en replay, sur le site Internet de Guadeloupe la 1ère