Interpellation d’un prédateur présumé, soupçonné dans deux affaires de viol

Il a été en cavale durant deux ans. Un violeur présumé, qui aurait au moins fait deux victimes en 2022, a été interpellé, mercredi, à Sainte-Anne.

Les enquêteurs du Service territorial de police judiciaire de Guadeloupe ont mis la main sur un homme recherché pour deux viols commis en mai et octobre 2022. Ils ont ainsi mis fin à une traque qui a duré deux années. L’individu en cavale a été appréhendé hier (mercredi 24 avril 2024) à midi, dans la commune de Sainte-Anne ; à la manœuvre, la police judiciaire, avec l'assistance du RAID Antilles-Guyane, compte tenu du profil inquiétant du mis en cause. Celui-ci a de lourds antécédents et est considéré comme un dangereux prédateur, précise la police nationale.

Le voilà hors d'état de nuire, grâce à la ténacité et la persévérance des enquêteurs ont permis de mettre cet homme.