"Investir en faveur des femmes, en accélérant le rythme" : un combat de tous les jours

C'est en tout cas la thématique choisie par la délégation aux droits des femmes pour marquer cette journée du 8 mars. Le CinéStar a donc accueilli un très nombreux public de toutes les générations pour évoquer ce thème. Des discussions, des saynètes, des déclarations qui auront montré à tous et particulièrement aux plus jeunes qu'en la matière rien n'est acquis. C'est au quotidien que les femmes ont encore à gravir les marches quelquefois difficiles de l'accès aux droits.

FJO. avec B. Pansiot-Villon et R. Defrance. •

Dans cette salle du Complexe Cinestar des Abymes, le public était certes majoritairement féminin, mais il n'en était pas moins pluriel. Et c'était peut-être déjà ce qu'il fallait démontrer à tous.

Parce qu'aujourd'hui encore, s'il faut parler d'"Investir en faveur des femmes, en accélérant le rythme" comme le suggérait la thématique et particulièrement pour ce qui est de l'accès aux droits pour les femmes, il faut bien admettre que ce qui est déjà une victoire sur le papier ne l'est toujours pas dans les faits.

Présente elle aussi à cette conférence, la Procureure de la République de Pointe-à-Pître. Si les dossiers qu'elle a à traiter la conduit souvent à agir dans des affaires où ces droits des femmes n'ont pas été respectés, elle compte bien s'investir en mettant à profit le rôle qui est le sien pour "accélérer le rythme" de l'accès aux droits des femmes guadeloupéennes.

Une notion qui passe aussi par l'éducation. Cette journée a ainsi été marquée par des actions dans plusieurs établissements scolaires de l'Archipel. Et certains élèves étaient eux aussi dans la salle du Cinéstar pour être en prise directe avec tout ce qui s'est dit à cette occasion.

Pourtant, tous et toutes espèrent atteindre le plus tôt possible cet horizon où tous ces droits ne seront plus à revendiquer puisqu'ils seront établis et favorisés par toute la société. Mais il faut bien admettre que, pour l'heure, l'horizon est encore loin.