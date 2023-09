"Je suis bien vivant", Maxo rassure après une rumeur concernant son état de santé

Le décès de l'artiste Max Séverin dit Maxo a été annoncé dans l'après-midi, ce jeudi 7 septembre. A tort, le chanteur est en vie. Mais la folle rumeur a eu le temps de se propager, au grand dam de ses proches et ses fans.

Guadeloupe La 1ère •

Comme une traînée de poudre, la rumeur s'est propagée, parcourant la Martinique et la Guadeloupe. L’annonce du prétendu décès de l'artiste Max Séverin, connu par tous sous le nom Maxo, ce jeudi 7 septembre, a jeté un froid dans les deux îles et ailleurs en cette fin d’après-midi.

Une annonce qui se révèle très rapidement fausse. Une intox qui a tout aussi vite provoqué la tristesse et la colère de beaucoup.

Et pour cause, l'acolyte du regretté Henri Debs est bel et bien en vie. Et il le fait savoir !

Dans un audio partagé en masse, en fin d'après-midi, on entend la voix bien reconnaissable de l'ancien animateur radio. Adressé à un ami, le message teinté d'une pointe d'humour se veut d'abord rassurant.

Il est 17 heures, j'ai appris une mauvaise nouvelle... Ou alors, peut-être pour d'autres, une bonne nouvelle, il paraît que je suis parti, que je ne suis plus là... Je suis bien vivant. J'ai mes problèmes de santé comme beaucoup de gens, mais sinon, je vais assez bien. Pour le crépuscule de ma vie mais je suis vivant. Alors, kè tout' moun rassuré yo kan mèm... Maxo est bien vivant... Max Séverin dit Maxo

Et comme pour convaincre, l'artiste évoque l'attaquant, Kylian M'Bappé. À ce moment, l'Equipe de France de football affronte l'Irlande en match de qualification pour l'Euro 2024.

L'inoubliable fondateur du groupe Les Vikings termine en lançant un message d'amour.