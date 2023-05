Jean Bardail prône l'apaisement et le respect

Quatre jours déjà depuis la malheureuse mésaventure du maire de Morne-à-l'Eau. Alors qu'il se trouvait sur les quais du port de Vieux-Bourg avec d'autres à l'heure de leur traditionnel "sénat", des jeunes particulièrement bruyants et à qui ils demandaient de baisser le volume de leur musique, l'ont violemment agressé en le précipitant dans l'eau. Un acte qui continue de choquer les habitants de Vieux Bourg.

Comme d'habitude, ils sont venus s'assoire sur les bancs des quais de Vieux-Bourg, comme ils le font toujours dans ce quartier de Morne-à-l'Eau.

C'est d'ailleurs cela qui revient dans toutes les mémoires et dans toutes les mémoires. Parce que ces bancs, sont le symbole même du bien-vivre à Vieux-Bourg.

Alors, troubler une telle quiétude est déjà sacrilège mais en plus s'en prendre au maire relève encore plus de l'inadmissible, d'autant que lui-même fait partie des gens de Vieux-Bourg.

Lui, le maire, il a encore du mal à se remettre de cette agression contre sa personne. La scène, Jean Bardail l'a revue de multiples fois. Mais malgré son souhait de tout faire pour apaiser les choses, il ne comprend toujours pas cet accès de violence.

Jean Bardail a cependant tenu à faire savoir qu'aucun de ses agresseurs n'est de Morne-à-L'Eau et surtout pas de Vieux-Bourg. Et même s'il préfère apaiser les choses, pour que la raison reste à la loi, il portera plainte.