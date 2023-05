Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage témoin de la commémoration ce 27 mai 2023

Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage participe cette année aux cérémonies de commémoration de Delgrès et des travailleurs guadeloupéens victimes une nouvelle fois de l'esclavage en 1802. L’ancien 1er ministre a été reçu hier matin à l’Hôtel de ville de Pointe à Pitre avant de se rendre à Besson Gosier où se trouve la Maison Thôle, promise à un nouvel avenir dans l'exercice du devoir de la mémoire collective et singulièrement guadeloupéenne

Etre présent en Martinique le 22 mai puis en Guadeloupe le 27 mai, pour le président de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage, c'est habiter pleinement le rôle que la République lui a dévolu.

Pourtant, pour Jean-Marc Ayrault, commémorer ne peut se limiter aux dates prescrite. Cela doit désormais se marier à tous les niveaux de la conscience populaire.

Et peut-être parce que la mémoire est plus large et plus riche qu'on ne le croit, C'est d'abord à la Maison Thôle que Jean-Marc Ayrault s'est rendu. Un lieu qui devrait entrer dans le maillage mémoriel que la Guadeloupe souhaite réaliser .

Un travail que la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage compte accompagner.