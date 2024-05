Jeudi 30 mai, les pharmacies de Guadeloupe tirent le rideau

Les pharmaciens de Guadeloupe se joignent à la mobilisation nationale et tirent le rideau ce jeudi 30 mai 2024. Selon le recensement du Syndicat des pharmacies de Guadeloupe, 90% des officines seront fermées pour une reconnaissance de leur rôle crucial dans le système de santé. Les pharmacies de garde seront assurées au 32 37.

90% des pharmacies de Guadeloupe devraient fermer leur rideau ce jeudi 30 mai 2024, selon le recensement effectué par le Syndicat des Pharmacies de Guadeloupe. Les pharmaciens se joignent en cela au mouvement national. Bien plus que des distributeurs de médicaments, ils se définissent comme des professionnels de santé et des acteurs de proximité surtout dans les zones rurales et fragiles. Ils dénoncent de nombreux défis qui menacent leur capacité à continuer de servir la population. Marie-Claude Synesius, Présidente du Syndicat des Pharmacies de Guadeloupe revient sur ces revendications.

Marie-Claude Synesisus, présidente du Syndicat des Pharmacies de Guadeloupe • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

une revalorisation significative de leur rémunération dès 2025. Les propositions actuelles de l'Assurance Maladie sont insuffisantes pour assurer la viabilité des officines. L'accès aux médicaments : les pénuries compliquent la tâche des pharmacies et affectent directement la santé des patients. L'accès aux médicaments pour tous doit être garanti.

les études doivent être adaptées aux défis contemporains. La réforme du 3ème cycle notamment est essentielle pour préparer les futurs pharmaciens à leurs rôles complexes. La reconnaissance des compétences : les pharmacies demandent une valorisation de leurs compétences et de leur rôle dans la chaîne de soins, incluant des missions élargies, des responsabilités accrues et une rémunération adaptée.

Par mesure de précaution les pharmaciens invitent la population à anticiper leur renouvellement d'ordonnance. Toutefois, les pharmacies de garde seront assurées et communiquées au 32 37.