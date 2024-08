Jeux Paralympiques 2024 : "Ma classe aux Jeux", 407 élèves guadeloupéens s'envolent pour Paris

407 élèves de l’académie retenus dans le dispositif "Ma classe aux Jeux" partent assister aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il s’agit d’élèves de la classe de CM1 à la classe de Première, de jeunes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Les départs s’échelonnent jusqu'au lundi 2 septembre 2024. Ce samedi, 36 élèves de Petit-Bourg et Morne-à-l'Eau sont sur le départ.

Carole Petit, Jordi Rayapin •

Ce samedi, ce sont deux classes de CM1/CM2, des écoles Robert Freti de Petit Bourg et Coco Marie Emilie de Morne-à-l'Eau, soit 36 élèves, qui se sont rendus à l'aéroport Pôle Caraïbes pour prendre l'avion. Surprise à l'aéroport, Coraline Vitalis, l'escrimeuse guadeloupéenne médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, était là pour les accueillir avant leur départ pour Paris.

Coraline Vitalis montre aux écoliers sa médialle d'argent avant leur départ pour les JOP 31/08/24 • ©Jordi Rayapin - Guadeloupe la 1ère

Pendant une semaine, les élèves vont pouvoir participer à plusieurs sessions des Jeux Paralympiques (para-athlétisme, para-haltérophilie, para-tennis, para-canoë, para-équitation, para-tir à l’arc, basket fauteuil, ...). Ils prendront également part à des sorties éducatives et culturelles à Paris (musées, sites emblématiques). Un séjour riche en expériences pour de nombreux élèves, dont certains n’ont jamais pris l’avion. Air France est également partenaire du dispositif.

Des Jeux partout et pour tous

Ce voyage s’inscrit dans le programme de billetterie scolaire pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 mis en œuvre par la DRAJES Guadeloupe qui conduit différentes actions de promotion autour des valeurs de l'Olympisme afin de traduire la volonté ministérielle de faire « des jeux partout et pour tous ».

Le financement de ce projet est assuré principalement par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer et le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Il est à noter que chaque école a mobilisé ses ressources propres (fond de contribution, coopérative, aides de leur commune, …).