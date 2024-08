Jeux Paralympiques Paris 2024 : des policiers guadeloupéens partent renforcer le dispositif de sécurité

Une délégation de policiers de Guadeloupe, Saint-Barthélémy et Saint-Martin partent à Paris renforcer les équipes qui assurent la sécurité des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Une mission préparée avec la direction territoriale de la Police nationale pour ces jeux qui se dérouleront du 29 août au 8 septembre.

Hier et Aujourd'hui, une partie de la délégation de la Police Nationale de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin s'est réunie avant de prendre la direction de Paris pour renforcer les équipes mobilisées lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En présence du Commissaire Vincent Le Borgne, Directeur Territorial de la Police Nationale par intérim, les équipes guadeloupéennes se préparent à apporter leur contribution à cet événement mondial. Au total 11 personnels seront présents, et les départs se font de manière échelonnée ce week-end. Une mission qui se déroulera pendant les 11 jours de compétitions.

Un programme chargé

Comme aux JO, la sécurité sera un paramètre important de ces Jeux Paralympiques de Paris 2024. 22 sports sont au programme, pour 23 disciplines (le paracyclisme en comprenant deux : paracyclisme sur piste et paracyclisme sur route) et un total de 549 épreuves, réparties sur 269 sessions (matin / après-midi soirée). Si les Jeux Paralympiques de Tokyo comptaient douze jours de compétition, ceux de Paris 2024 en compteront seulement onze, pour un programme plus dense, riche de temps forts multiples.

Pas question pour les para-athlètes de commencer la compétition le jour de la cérémonie d’ouverture, le mercredi 28 août 2024. Les épreuves ne débuteront qu’à partir du 29 afin de laisser le temps à chacun de profiter de cette cérémonie.