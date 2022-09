Jour de rentrée pour les 86 027 élèves de l’académie de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

86 027 qui ont commencé ce jeudi à rejoindre les 375 établissements scolaires des deux zones de l'Académie. Une rentrée scolaire qui va s'échelonner jusqu'à la semaine prochaine avec, en premier lieu, l'accueil des élèves, avant le début réel des cours.

FJO. avec R. Maléty •

Comme les 7298 autres enseignants de l'académie, Rosy Larose, enseignante d'une classe de cours préparatoire à l'école Jérôme Beaupère de Sandy Ground à Saint Martin, a accueilli dès ce jeudi matin ses nouveaux élèves et leurs parents.

Jour de Rentrée à Saint Martin • ©R. Malety

Mais attention, ici on ne pleure pas, on ne crie pas. Pour la plupart des enfants de CP, c'est déjà la quatrième rentrée.

Rosy Larose est habituée. Sur le tableau qu'elle a préparé, les parents peuvent trouver son nom, les coordonnées de l'établissement, les horaires de classe et surtout un mot bien en évidence : "Bienvenue"

Bienvenue en CP • ©R. Malety

Chez les plus petits, ce sont encore les parents qui sont le plus marqués par l'évènement. Ils accompagnent, tentent de prévenir toute émotion de leur enfant et cachent souvent mal la leur.

. • ©R. Malety

Quant aux tout-petits, ils ne sont pas mécontents de ce premier jour de classe. D'ailleurs, ils trouvent ça plutôt bien. On s'y amuse, et c'est tant mieux si c'est ainsi toute l'année.

1ère journée en maternelle • ©R. Malety

Une rentrée comme dans les 289 écoles, 52 collèges et 34 lycées de l'Académie où 10 595 personnels enseignants et personnel administratifs et techniques s'étaient affairés en amont pour préparer cette rentrée.