Journée nationale des ambulanciers, maillons essentiels dans la chaîne de soins.

C’est aujourd’hui, 8 avril 2021, la Journée nationale des ambulanciers. Pour la deuxième année consécutive, ces professionnels sont empêchés de célébrer cet évènement qui leur est dédié, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Une période durant laquelle, ironie du sort, ils jouent un rôle important car, comme le rappelle le Syndicat des ambulanciers privés de Guadeloupe (SAPG), ils sont "en première ligne, face à l’épidémie de Covid-19".

Les acteurs de cette profession sont des auxiliaires de soins et des maillons essentiels dans la chaîne d'accompagnement des patients.

Pourtant, leurs tâches quotidiennes sont assez méconnues.

Avenir rime avec développement et adaptabilité

Comme les autres acteurs de la chaîne d'accompagnement et de soin des patients, les ambulanciers sont amenés à développer leur activité, dans les années futures, compte tenu des pathologies existantes et du vieillissement de la population de l'archipel.

Pour exercer ce métier, il faut aussi savoir s'adapter à chaque patient, en fonction de ses besoins, de sa pathologie, ou encore de son âge. La mission de ses professionnels requiert, en termes de qualités, le sens de l’écoute, une aisance relationnelle, de l'altruisme, de l'empathie et beaucoup de disponibilité, de jour comme de nuit, en semaine comme les week-end et jours fériés.

Ce sens de l'adaptation, ils ont su le démontrer, durant l'actuelle crise sanitaire. Ils ont eu à prendre en charge des patients, à bord de leurs véhicules sanitaires, dans le respect des gestes barrières. "Ils ont su faire preuve de sang-froid et de réactivité, aux pires moments de la crise COVID-19", précise le SAPG, dans un communiqué.

Une profession qui se modernise

Certaines sociétés d'ambulances se sont dotées de tablettes connectées directement avec le SAMU.

Une procédure dématérialisée permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos, en temps réel, avec le médecin régulateur, afin de faciliter la prise en charge du patient et de sauver des vies, grâce au temps gagné.

Pour en savoir davantage sur cet outil, écoutons les indications de Mike Mohandir, gérant d'une société d'ambulances et vice-président du Syndicat des ambulanciers privés de Guadeloupe :

Petite démonstration :

Portraits croisés de deux ambulancières

On a beau les voir sur les routes, leur profession et, surtout, leur importance, restent encore méconnues, pour beaucoup.

Pour savoir en quoi consiste la mission des ambulanciers, nous avons suivi une équipe d'ambulancières, durant une partie de leur tournée : Patricia Adelaïde et Mikaelle Babot.

