L'Académie du Sport et des Arts ouvre ses portes

Les écoles publiques se préparent à la rentrée scolaire mais également les écoles privées. C’est le cas de l’Académie du Sport et des Arts, qui ouvre ses portes pour la première fois et propose un enseignement à la fois pédagogique mais aussi sportif et artistique.

Golf, tennis, danse, théâtre et d’autres activités encore. L’Académie du Sport et des Arts mêle enseignement scolaire et activités physiques et artistiques pour des élèves de CE1 jusqu'au CM2.

Le matin de 8h jusqu'à midi, les élèves suivront des cours conformes à l'éducation nationale. L'après-midi, des navettes mises en place par l'Académie amèneront les enfants aux différentes activités proposées. Enfin le retour se fera à 16h15 où les élèves travailleront leur devoir jusqu'à 18h. Un programme qui se différencie des écoles publiques. Laurence Carrot directrice et enseignante de l’Académie du Sport et des Arts Avec seulement seize élèves par classe, l'académie permet avant tout de donner un réel temps d’accompagnement aux élèves. Mme Herman enseignante en CE1 et CE2 ©R. Lami Ces classes à petits effectifs sont aussi un moyen pour les parents de donner un suivi adapté à leur enfant. Un soulagement pour eux. Mikaël parent d’élève Laurine parent d’élève Cependant, malgré l'apprentissage que fournit une telle école, son coût reste important pour les parents.

Aujourd'hui près de 15% des élèves du primaire en Guadeloupe sont scolarisés dans le privé (sous contrat et hors contrat). Et si la situation sanitaire le permet, la première rentrée des élèves de l'Académie de dance et des arts aura lieu ce lundi 13 septembre 2021. ©R. Lami

