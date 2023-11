L'agresseur de la jeune femme de Dubédou sera jugé en janvier

Partager :

Il s'en était pris dimanche dernier à la soeur de son amie et l'avait grièvement blessée après une violente altercation. En fuite, il a été appréhendé mardi et a été entendu en comparution immédiate ce mercredi. Il a cependant demandé et obtenu d'être jugé en janvier prochain pour tous les faits qui lui vaut dêtre déjà connu par la Justice.

C'est un écorché vif, handicapé d'un membre, très tôt déscolarisé et qui s'estime victime du sort et des autres qui s'est présenté à la barre du tribunal correctionnel ce mercredi. A 20 ans et sans travail, il fait déjà l'objet de plusieurs poursuites. Avant de s'en prendre à la sœur de son amie, il s'en était déjà pris violemment à cette dernière. Une précédente affaire qui lui valait déjà d'être convoqué devant la justice en janvier prochain. D'ailleurs c'est peut-être à toute la famille de son amie qu'il en voulait. Avant la sœur, c'est à la mère qu'il s'en était pris, ou plutôt, à son véhicule qu'il avait caillassé la semaine dernière, ce qui lui valait une autre plainte devant la justice. Le summum de tous ces actes malfaisants aura donc été l'agression contre la jeune femme dimanche. L'état d'ailleurs de sa victime et le risque de représailles ont conduit le tribunal a opté pour qu'il soit en détention provisoire jusqu'au 11 décembre prochain. Une mesure qui devrait d'ailleurs le protéger lui-même de tous ceux qui comptent s'en prendre à lui pour tous les faits qui lui sont reprochés. Il devrait donc comparaître à nouveau devant le tribunal pour répondre de tous ces faits, en janvier prochain.

