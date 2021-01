L'appel à la mobilisation de la FSU diversement suivi dans les établissements scolaires de l'Archipel

C. Ledézert et R. Defrance avec FJO. •

Une journée de mobilisation nationale que la FSU Guadeloupe a voulu capitaliser pour faire remonter toutes les revendications portées par les différents syndicats qui la composent. Il s'agissait avant tout pour tous de souligner la détérioration de leurs conditions de travail qu'ils considéraient déjà comme dégradées et que la situation sanitaire a amplifiées.

Les autres revendications portent sur la revalorisation de leurs métiers, les salaires, les moyens et les conditions de travail. Et la fédération a donc convié ses adhérents du premier et second degré pour débattre et construire une dynamique de mobilisation

Des chifftres qui sont malgré tout très différents de ceux du Rectorat. En mi-journée, l'académie faisait état de

- 11,25 % de personnels enseignant du 1 er degré en grève

- 3,47 % de personnels enseignant du 2 nd degré en grève

- 0,54 % pour les autres personnels de l'Education Nationale