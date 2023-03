L'art de la synthèse récompensé à l'Université des Antilles

MA THESE EN 180 SECONDES

Comment synthétiser plusieurs années d'études et de recherches en seulement trois minutes, C'est le principe par excellence du concours "Ma thèse en 180 secondes". Et pour sa cinquième édition, l'Université des Antilles a permis à sept candidats de présenter leurs travaux et c'est Sandra Roche, une doctorante en chimie qui a travaillé sur la valorisation des sargasses en charbons actifs, en vue du stockage de l’énergie électrique, qui s’est distinguée par son éloquence dans ce concours,

Ils étaient donc sept à tenter de conquérir le consentement du jury et chacun s'y est pris de belles manières, risquant le tout pour le tout pour que le jury, en 180 secondes, puisse apprécier toute la profondeur de leur années d'études et de recherches. 180 secondes, un pari porté pour la cinquième fois par l'Université des Antilles désormais habituées à voir des prodiges se révéler pour un tel enjeu. On retiendra certes le nom de celle qui l'a brillamment remporté mais il y eu ces autres là, ses concurrents, dont vous trouverez les noms et qualités ici. . • ©Guadeloupe la 1ère

