L’association « Les Amis du Bien-Vieillir » va relever le défi de la silver economy en Guadeloupe

Dans le cadre des Pôles Territoriaux de Coopération Economique, initiative du gouvernement lancée en mai 2021, la Guadeloupe, avec l’association « Les Amis du Bien-Vieillir » fait partie des 15 lauréats qui recevront du gouvernement une aide financière pour le développement de la silver economy.

Peggy Robert et Priscilla Romain •

L'association est venu rejoindre les 14 autres lauréats du projet PTCE Bien Vieillir, sur un total de 124 candidatures. Une victoire qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement financier de 100 000 euros pendant deux ans ainsi qu’un panel de services visant à renforcer sa structuration.

Désormais, l’association « Les Amis du Bien Vieillir » a donc les coudées franches pour mettre sur pied un projet capable de développer la silver economy - nom sous lequel on désigne l’ensemble des services destinés à améliorer la prise en charge des personnes âgées - sur le territoire. Son action s'étendra de l’aide au maintien à domicile jusqu’aux loisirs en passant par la santé ou les transports.

Cependant, tous ces services ne viendront pas directement de l’association. En effet, conformément à l’objectif même des PTCE, elle aura la tâche d'aider à la coordination et à la mise en cohérence de tous les acteurs du territoire déjà engagés dans cette filière. Le but ultime étant de créer un réseau, et non plus des îlots de services éparpillés et désorganisés.

Ce soutien financier émane du secrétariat d’état chargé de l’économie sociale, solidaire et responsable, lui-même rattaché au ministère de l’économie, des finances et de la relance. En mai 2021, on comptait 56 PTCE en France. Avec ces 15 pôles supplémentaires, cela porte à 71 le nombre de dispositifs sur l’ensemble du territoire national.