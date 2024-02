L'association "Les Petits Frères des Pauvres" crée sa 13ème fraternité régionale aux Antilles

Partager :

Face au vieillissement de la population et à la précarité des personnes âgées aux Antilles, Les Petits Frères des Pauvres viennent de créer leur 13ème fraternité régionale aux Antilles et accompagnent désormais des aînés isolés en situation de précarité en Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin. Du 4 au 6 février, la présidente nationale et le délégué général de l’association sont en visite en Guadeloupe et en Martinique.

Sur l’ensemble du territoire Antillais, 100 personnes sont accompagnées par 120 bénévoles, à domicile comme en Ehpad.

Les enjeux sont immenses : selon l'INSEE, en 2030 la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront les départements les plus âgés de France. Une délégation des Petits Frères a rencontré ce lundi des représentants du Département, les municipalités de Capesterre Belle-Eau et de Basse-Terre, pour la signature d'une convention de partenariat. Pour Anne Geneau, la présidente nationale de l'association, ce déplacement est important pour soutenir les équipes de bénévoles. On estime en effet qu'en 2030, près de 40 % de la population en Martinique sera âgée de 60 ans et plus et 36 % en Guadeloupe, contre 30 % en France hexagonale. Fondée par Armand Marquis en 1946 qui souhaitait en faire une congrégation religieuse, "Les Petits Frères des Pauvres" est une association caritative française, reconnue d'utilité publique. L'Association est sans appartenance politique ni confessionnelle. Elle œuvre conjointement avec deux autres entités, l'association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres et la fondation des Petits Frères des Pauvres. En s'installant en Guadeloupe comme en Martinique, l'Association souhaite y participer à la lutte contre l'isolement des personnes âgées et proposer des solutions face au vieillissement de la population en Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin. À Saint Martin, en Guadeloupe et en Martinique, l'Association prévoit aussi de proposer des dispositifs locaux concrets pour lutter contre la solitude en lien avec des partenaires, mais surtout, de sensibiliser et mobiliser les citoyens autour de la question du vieillissement et de l'isolement.

