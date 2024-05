Partager :

Quand on se replonge dans sa discographie, on a le plaisir de redécouvrir un foule de titres qui ont fait danser les plus de 40 ans et qui restent intemporels. Pour son œuvre riche et ses 50 ans d’adhésion à la SACEM, l’auteur et compositeurs Gordon Henderson a été récemment honoré. Cet artiste de la Dominique est le père du style cadence-lypso.

La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a honoré Gordon Henderson, pour ses 50 ans en tant qu’adhérent au sein de cet organisme. L’auteur-compositeur dominiquais Gordon Henderson reçoit les honneurs de la SACEM, en tant que sociétaire depuis 50 ans - mai 2024. • ©SACEM L’artiste dominiquais a rejoint la SACEM le 16 octobre 1974. Il en est devenu un sociétaire définitif le 29 avril 1999, un statut obtenu grâce à un seuil déterminé de revenus. L’un des premiers titres qu’il y a déclaré est "Rosita", chanson interprétée avec le groupe qu’il a fondé Exile One, en 1976 : Gordon Henderson est une figure emblématique de la musique dominiquaise. Il est le créateur du style cadence-lypso et est à l’origine de dizaines de tubes qui ont fait danser les Antilles-Guyane, la Caraïbe et bien au-delà de nos eaux : "Fresh", "Nou travay pou ayen", "Aki yaka", "An Péké Pwan’y", etc. Gordon Henderson achève actuellement le montage de son film documentaire, coproduit avec la plateforme de promotion des œuvres spektak.tv.

Il sera bientôt en tournée en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, sur l’île de La Réunion et à Miami.

Partager :