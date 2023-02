L'avocat Charles Nicolas ancien bâtonnier de la Guadeloupe et sa compagne Me Virginie Dubois en garde à vue

Charles Nicolas et Virginie Dubois ont été placés ce matin en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie, situés au Morne Miquel à Pointe-à-Pitre. Le couple d’avocats est entendu dans le cadre d’une information judiciaire lancée voilà plusieurs mois par la JIRS, la Juridiction inter-régionale spécialisée de Fort de France.

E. Stimpfling •

Celui qui été deux fois bâtonnier du barreau de la Guadeloupe et son épouse sont interrogés sur des faits présumés d’escroquerie.

Selon des sources concordantes, plusieurs dizaines de clients du cabinet auraient déposées plainte après avoir été floués de sommes importantes auxquels ils avaient droit au titre des indemnisations versés par le fond de garantie des victimes. Ces sommes auraient été retenues par les deux avocats. Le préjudice financier dépasserait plusieurs centaines de milliers d’euros.

Affiche promotionnelle de l'avocat Me Charles Nicolas. • ©Eric Stimpfling

Charles Nicolas et Virginie Dubois sont assistés par Me Philippe Edmond Mariette du barreau de Martinique et Me Marie Cullin du barreau de Paris. Ces derniers, que nous avons croisé à la pause méridienne, n’ont pas souhaité faire de commentaire.