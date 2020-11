L'Education nationale à l'heure de la journée du "Non au harcèlement"

Ce jeudi 5 novembre 2020, journée du "Non au harcèlement", est l’occasion pour l'Education Nationale de lancer une nouvelle campagne consacrée aux situations de harcèlement dans le premier degré et de proposer des outils aux équipes pédagogiques et éducatives.

Harcèlement et cyber-harcèlement

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école : elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.

Lorsqu’un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.

Insidieusement, ces agressions répétées impactent sensiblement l’enfance et l’adolescence de près de 700 000 élèves environ, toutes catégories sociales confondues (source enquête victimation 2015 – DEPP).

A l'école élémentaire de Pombiray, l'équipe pédagogique a organisé une matinée de sensibilisation sur "la lutte contre le harcèlement à l'école". Une thématique particulièrement déclinée dans les classes de CM1 même si le travail concernait les 118 élèves de 5 classes, du CP au CM2. Avec un objectif affirmé : Permettre aux enfants de mieux appréhender la réalité du harcèlement.Ici comme ailleurs en Guadeloupe et dans toute la France, on a choisi de mettre à profit des méthodes pédagogiques pour intéresser les élèves et donner du poids à cette sensibilisation.Ainsi, dans le cycle 2, c'est à partir d'une vidéo ludique dévoilant une situation de harcèlement que l'enseignant a lancé un débat à l'aide de questions sur la scène vue par les élèves.Au cycle 3, en plus de la vidéo ludique et du débat, l'animation s'est ensuite poursuivi avec un jeu de l'oie sur "le harcèlement".Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de communication (téléphones, réseaux sociaux numériques), le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l’enceinte des établissements scolaires. On parle alors de cyber-harcèlement. Le cyber-harcèlement est défini comme "un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule". Le cyber-harcèlement se pratique via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies, etc.A Pombiray, à leur manière, les enfants ont compris le mécanisme du harcèlement et sontdésormais prêts à agir contre lui.Et l'on mesure l'importance d'une telle journée, quand on voit longtemps plus tard les effets de situations de harcèlement vécues au collège, dans la vie d'adultes qui n'ont jamais su les dépasser.