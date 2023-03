L'Education Nationale se donne les moyens de redonner un avenir aux "décrochés scolaires"

Partager :

Dans l’académie de Guadeloupe il y a environ 1 600 élèves qualifiés de décrocheurs qui sont suivis dans le dispositif de la M.L.D.S. la mission contre le décrochage scolaire. Ce dispositif permet une veille permanente via des référents dans chaque collège et lycée et la mise œuvre de solutions individualisées pour accompagner les jeunes décrocheurs et pour leur redonner envie de continuer leurs parcours scolaire.

P. Pétrine •

"Le décrochage scolaire" c'est d'abord une réalité humaine, celle de près de deux milliers d'élèves dans l'Académie de Guadeloupe. C'est la réalité que Léila a connue et contre laquelle elle met tout en œuvre, avec l'aide du lycée et de sa mère, pour s'en sortir définitivement. . • ©Académie Aix-Marseilles Leïla a 20 ans. Jeune décrocheuse, elle a pu rebondir grâce l’une des solutions proposée, le MOREX, "module de Repréparation à l’examen". Elle raconte son histoire en compagnie de Guilaine sa mère Au Lycée Chevalier Saint Georges des Abymes, on s'est fait un devoir de chercher à comprendre pourquoi les élèves en arrivent à décrocher mais aussi, comment s'organise la prise en charge de ces élèves décrocheurs, comment sont-ils repérés et quelles réponses sont alors mises en œuvre. . • ©Académie Aix-Marseille 11% de l’effectif c’’est le nombre de décrocheurs répertoriés dans le lycée polyvalent du chevalier de saint Georges soit une centaine d’élèves sur les 900 que compte l’établissement. Un lycée qui a une caractéristique particulière.

Marius Claude Proviseur du Lycée Chevalier Saint Georges L’accompagnement c’est l’affaire de tous, ou plutôt du groupe de prévention du décrochage scolaire qui se réunit chaque semaine. Karine Divialle est CPE et référente dans le domaine depuis 5 ans au lycée Chevalier Saint Georges. Elle estime que le dispositif semble donner des résultats plutôt encourageants Repérage, proposition de solutions individualisées pour les élèves décrocheurs, à l’instar du lycée Chevalier Saint Georges, l’ensemble des collèges et lycée du département dispose d’un réfèrent, de telle sorte que les équipes pédagogiques contribuent à permettre à certains élèves fragilisés dans leur scolarité, d’accrocher le wagon de de la réussite. . • ©Académie Aix-Marseille Un plan académique décrochage scolaire est déployé pour la période 2021 2024 avec pour objectif de permettre aux élevés fragilisés dans leur scolarité// d’accrocher le wagon de de la réussite. Outre le groupe de prévention du décrochage scolaire mis en œuvre dans l’ensemble des lycées et collèges de l’académie, pour accompagner les quelques 1 600 jeunes scolarisés, l’académie de Guadeloupe tente de faire face à ce phénomène via différentes actions pour aider les établissements à proposer des solutions efficaces. Plusieurs dispositifs peuvent être mise en œuvre avec un objectif central //redonner au concerné l’envie de poursuivre son parcours scolaire. . • ©Académie Aix-Marseille Sur les 1 600 décrocheurs suivis dans l'académie, un peu moins de la moitié est âgé de 16 à 18 ans les autres étant dans la tranche d’âge supérieure celle des 18 //21ans,

Partager :