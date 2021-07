L'Eglise catholique de Guadeloupe accueille un nouveau prêtre et deux nouveaux diacres

Dimanche 11 juillet, à l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, un nouveau prêtre a été ordonné. Rémy Siouray est Guadeloupéen, originaire de Goyave, il devient prêtre après sept années de formation au séminaire de Toulouse. Deux autres jeunes ont été ordonnés diacres.

Christelle Théophile, Rémi Defrance et D. Quérin avec Yasmina Yacou •

C'était une belle journée pour devenir prêtre... Sourire aux lèvres, confiant et impatient, Rémy Siouray, jeune Goyavien a été ordonné prêtre ce dimanche. Une ordination présidée par Monseigneur David Macaire, administrateur apostolique du diocèse en présence de Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque émérite de Guadeloupe.

©Daniel Quérin

Une véritable vocation

A 37 ans, c'est donc une nouvelle vie qui commence pour le père Siouray. Dernier d'une fratrie de six enfants, il aurait pu mener une autre vie. Après des études dans l'informatique, sa voie semblait toute tracée. Mais c'etait sans compter sur l'appel de Dieu.

Entendu dès l'enfance, année après année, cet appel se fera plus fort, plus insistant... Comme une évidence pour le jeune homme.

Son portrait est signé Christelle Théophile et Rémi Defrance :

Et pour Monseigneur Macaire, l'arrivée du père Siouray est un beau cadeau de Dieu :

Et les deux suivants se préparent

©D. Quérin

Ce dimanche, le père Rémy Siouray n'était pas le seul à avoir été ordonné. Gino de la Cruz, originaire de Saint-Martin et Christopher Jean-Jacques du Gosier ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce.

©Daniel Quérin



Les chemins de ces trois hommes tournés vers l'Eglise se sont croisés déjà, puisqu'ils ont fait partie des jeunes partis à la rencontre du Pape lors des dernières Journées Mondiales de la Jeunesse, là où leur vocation à tous les trois s'est un peu plus affirmée; ils se sont retrouvés ensuite dans le temps de discernement et aux séminaires d'Aix-en-Provence et Toulouse, mais aussi lors des rencontres organisées en Guadeloupe qui ont incité d'autres jeunes à répondre eux aussi à l'appel. Probablement, l'un des héritages laissés en Guadeloupe par Mgr. Jean-Yves Riocreux.

Mgr. Ricoreux et les ordonnés • ©EEG



Des chemins qui se croiseront sûrement à l'avenir puisque, lorsque Gino et Christopher seront à leur tour ordonnés prêtres dans les mois qui viennent, Rémy fera partie des prêtres qui leur imposeront les mains.