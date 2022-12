L'Etat renforce les contrôles routiers pour tenter de juguler la courbe croissante des accidents de la route

C'est en raison de la hausse du nombre d'accidents de la route durant ces dernières semaines et celle du nombre de décès qui en découle, que l'Etat a décidé de prendre les grands moyens dès cette semaine. Plusieurs actions sont d'ores et déjà mises en œuvre avec pour premier but de tenter de susciter une prise de conscience des automobilistes

FJO. avec E. Stimpfling et J-M. Mavounzy •

Si les radars devraient bientôt refleurir sur les routes de Guadeloupe, dés ce vendredi, c'est un hélicoptère de surveillance qui s'est ajouté aux moyens de prévention contre les accidents.

C'est l'une des réponses fortes choisies par les services de l'Etat et la sécurité routière pour arrêter l'hémorragie. Avec 44 morts et plus de 500 blessés, l'année 2022 risque de faire date en la matière.

A quelques jours des fêtes de fin d'année, souvent synonymes de laisser-aller, les mesures immédiatement prises se verront un peu partout sur tout le territoire de l'Archipel.

On notera d'ailleurs qu'à l'issue du contrôle aérien et terrestre de ce vendredi, le bilan s'affiche ainsi : 30 infractions ont été relevées dont 3 qui ont entrainé le retrait pur et simple du permis de conduire pour alcoolémie et usage de stupéfiants.