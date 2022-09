L'heure de la seconde rentrée pour les achats scolaires

En matière de préparation de rentrée, il y en toujours deux : celle qui précède le retour des élèves en classe et celle qui se vit après la première rencontre avec les enseignants. Parce que malgré les listes officielles, il faut toujours s'ajuster à chaque enseignants. Et ce week-end, les centres commerciaux et les librairies ont été fortement sollicités, comme chaque année

FJO. avec B. Pansiot-Villon et J-M. Mavounzy •

Dans cette librairie, parents, enfants et libraires s'entrecroisent. C'est qu'il faut satisfaire l'attente de tous et pour cette visite post-rentrée des clients, les raisons de ces achats sont diverses et variées. ©Guadeloupe Alors, les libraires sont au diapason. Il faut répondre à tous les besoins dans les limites du possibles, il faut passer commande et il faut déjà prévoir pour la prochaine année scolaire, l'exercice permettant de voir concrètement la tendance réelle du marché en particulier les attentes des enseignants qu'il faut pouvoir mettre en adéquation avec l'offre des fournisseurs. Une affaire de professionnels. ©Guadeloupe Et c'est aussi le moment où l'on prend conscience du coût réel de la rentrée. Alors, dans cette ambiance où l'on n'est jamais loin du stress, certains ne manquent pas de formuler leurs revendications ©Guadeloupe Et dans quelques semaines, une seule phrase résumera tout ce branle-bas de combat : la rentrée s'est bien passée. . • ©J-M. Mavounzy

