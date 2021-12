L'hommage d'une Miss à une grande résistante

Alors que Joséphine Baker vient d'entrer au Panthéon, Clémence Botino a voulu lui rendre hommage en Israël. Candidate à l'élection de Miss Univers, elle compte bien être présente pour porter sur elle le souvenir de l'héroïne de la Résistance, grâce à un vêtement conçu par une styliste guadeloupéenne

FJO. avec L. Baptiste-Salomon •

Ce mardi 30 novembre, Joséphine Baker est entrée au Panthéon. La chanteuse, meneuse de revue, née américaine et devenue française, était une artiste pleinement engagée. Lors de la Seconde guerre mondiale, elle s’est illustrée aux côtés de la Résistance. Et au cours de sa vie, elle a mené bien d’autres combats notamment contre le racisme.

Et c’est à elle que Clémence Botino, Miss France 2020, candidate à l'élection de Miss Univers, a décidé de rendre hommage. Ce sera lors du passage en costume national qu’elle portera au cours de cette élection en Israël.

Ce costume conçu en hommage à Joséphine Baker, c’est une autre Guadeloupéenne qui l’a réalisé. Elle s’appelle Vanessa Boimond et vit en région parisienne. Elle n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà oeuvré avec Morgane Thérésine en 2018, qui représentait la Guadeloupe à Miss Univers et avec Ophély Mézino pour le concours de Miss Monde 2019 où elle avait d’ailleurs terminé 1ère dauphine.

Si la styliste guadeloupéenne est devenue une familière du monde des Miss, c'est parce qu'elle sait les écouter et surtout, qu'elle sait traduire leurs rêves et leurs désirs en de remarquables réalités qu'il leur revient alors de porter avec élégance et charme.

Vanessa Boimond

Mais malgré le succès de ses créations, Vanessa Boimond n'a rien perdu de son humilité naturelle. Même si ce n'est jamais sans un certain pincement au coeur qu'elle voit défiler ces jeunes filles qui portent ses oeuvres ainsi livrées à l'appréciation de plusieurs millions de personnes

Vanessa Boimond

Bien sûr, ce nouveau challenge en Israël dépendra de l'état de santé de Clémence Botino. La jeune reine de beauté guadeloupéenne sait qu'elle peut compter sur le soutien de tous les Guadeloupéens et peut-être aussi, celui de tous ceux qui seront touchés par ce nouvel hommage à Joséphine Baker