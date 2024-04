L'hommage populaire à Maryse Condé

Le Mémorial Acte a été hier soir l’écrin de la célébration de Maryse Condé, à l’occasion d’une veillée populaire qui a rassemblé des centaines de Guadeloupéens. Des amis et des curieux qui avaient fait le déplacement pour entourer la fille et se rappeler quelques souvenirs. Un moment de partage fort en émotion. Avec notamment cette annonce du président de Région, qui propose de renommer l’aéroport Pôle Caraïbes du nom de Maryse Condé.

Rudy Rilcy •

Hier soir, des centaines de Guadeloupéens ont envahi le Mémorial Acte, l’institution culturelle dédiée à l'histoire pour entonner quelques-unes de ses plus belles paroles et dire adieu à Maryse Condé.

Des centaines de Guadeloupéens ont envahi l’institution culturelle dédiée à l'histoire pour entonner quelques-unes de ses plus belles paroles et dire adieu à Maryse Condé. • ©Rudy Rilcy

Car il fallait être là pour célébrer en communion la vie et l’œuvre de l’écrivaine. Certains avaient ramené symboliquement des ouvrages de Maryse. Un moment fort en souvenirs.

©Guadeloupe

En tout cas, quel que soit leurs formats, les écrits de Maryse Condé ont sublimé le monde littéraire.

Quels que soient leurs formats, les écrits de Maryse Condé ont sublimé le monde littéraire. • ©Rudy Rilcy

Dans sa force et sa singularité, avec son imaginaire créole et son histoire, Maryse Condé a plus que jamais aussi inscrit la Guadeloupe. Cet hommage ressemble à un retour parmi les siens.

Sylvie Condé, fille de Maryse Condé et présidente de l’association Kaz A Condé

©Guadeloupe

Cet hommge au Mémorial Acte a été à nouveau l’écrin de la célébration de Maryse Condé après l’avoir accueillie en 2018. Une initiative de la région Guadeloupe.

L'aéroport Pôle Caraïbes renommé ?



Ary Chalus, président du Conseil régional de la Guadeloupe

©Guadeloupe

Pendant l'office, c'est non sans émotion cette annonce du président de Région, qui propose de renommer l’aéroport Pôle Caraïbes du nom de Maryse Condé. En 2018, l’auteur Marie-Galantais, Max Rippon, avait déjà lancé l’idée de rebaptiser l’aéroport des Abymes du nom de Maryse Condé.