L'Inde de plus en plus proche de la Guadeloupe

Durant ces trois derniers jours, la Guadeloupe a accueilli Praveen Kumar, ministre consulaire de l'ambassade de l'Inde. Une visite pour préparer celle de la venue de l'Ambassadeur de l'Inde en France en décembre prochain. Occasion pour les associations des originaires de l'Inde de formuler ou répéter leurs attentes vis-à-vis de l'Inde en espérant des engagements concrets en ce sens.

Un instant particulier pour Praveen Kumar. Reçu à la Chambre de Commerce et D'Industrie des Îles de Guadeloupe et entouré de plusieurs intervenants économiques, il est en prise directe avec l'implication des Indo-Guadeloupéens dans l'Archipel. Des interlocuteurs qui représentent une part importante de la sphère économique de la Guadeloupe.

Mais durant ces 3 jours de visite, c'est toute la réalité des descendants des travailleurs indiens du 19ème siècle qui lui aura été présentée. Les rencontres sur le terrain lui ont permis d'aborder toutes les facettes de cette réalité. Et pour l'occasion, le ministre consulaire a ainsi pu entendre les attentes particulières des indo-guadeloupéens exprimée en cela par leurs différents représentants.

Rencontre du ministre consulaire de l'ambassade de l'Inde avec les socio-professionnels

Au cœur de ses attentes, il y a toujours pour beaucoup, la possibilité de voir reconnu pleinement comme "originaires de l'Inde" et de ce fait, de disposer de la carte OCI. L'OCI (Citoyen d'Outre-mer de l'Inde, anciennement dénommée le PIO (Persons of indian origins)) est en effet une forme carte de résidence permanente qui permet aux membres de la diaspora indienne titulaires d'un passeport étranger d'avoir un visa à entrées multiples à vie pour visiter, vivre et travailler en Inde.

Praveen Kumar, ministre consulaire de l'ambassade de l'Inde

Une demande déjà formulée et qui pourrait se voir concrétisée lors de la visite de l'ambassadeur en décembre.

Pour Olivier Ramaye, président du Gopio, c'est déjà un premier pas décisif.

Le sentiment que j'ai c'est qu'on a pu faire de grande choses durant cette visite. Déjà, être en capacité de mettre ensemble plusieurs membres de tous les secteurs, c'est déjà une réussite. Je l'accueille avec beaucoup de bienveillance Olivier Ramaye, président du Gopio Guadeloupe

Le président du Gopio Caraïbes, mentionne d'ailleurs le déjeuner auquel plusieurs élus ont participé, montrant par leur présence qu'ils se sentent concernés par la cause défendue par le Gopio.

Praveen Kumar et Oliver Ramaye

La prochaine étape aura lieu au cours de la troisième semaine de décembre, lors de la venue de l'ambassadeur de l'Inde en France. Il s'agira alors de concrétiser les pistes soulignées au cours de celle de Praveen Kumar.

Olivier Ramaye veut croire en tout cas que tout est en phase pour cela.