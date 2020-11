L’inquiétude des transporteurs de personnes à mobilité réduite, les TPMR.

Ils ont en charge depuis plusieurs années le transport des personnes en situation de handicap. Mais la convention passée avec la CGSS, la Caisse Générale de Sécurité Sociale qui régit cette prise en charge expire le 31 décembre 2021, pourrait ne pas être reconduite

😡😡Le Gouvernement et la droite font le choix d’euthanasier toute le secteur de transport à mobilité réduite de Guadeloupe. 350 emplois en jeu, 350 familles, des milliers d’emplois. Retrouvez ici mon intervention https://t.co/hfXYSmifuX — Victorin LUREL (@VictorinLurel) November 13, 2020

Ce mercredi, les transporteurs de personnes à mobilité réduite seront devant les locaux de la CGSS à Dothémare. Leurs représentants seront reçus par les instances de la Sécurité Sociale. Ils veulent se faire entendre par la Caisse et éviter la non reconduction de la convention qui garantissait l'existence de leur profession. Une inquiétude parce que, tout indique l'intention de la Sécurité Sociale de ne pas la reconduire.Une crainte que le Sénateur Victorin Lurel a exprimé la semaine dernière devant le Sénat. Mais pour l'heure, rien n'est venu infirmer ou confirmer les craintes des TPMR.Pour eux, l'avenir de leur profession est désormais en jeu.En tous cas pour le syndicat des employeurs transporteurs de personnes à mobilité réduite, ce service à la population est d’utilité publique et donc indispensable pour le territoire..VOIR AUSSI :

