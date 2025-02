L'OECO lance la Décennie d'Action pour le développement de l'énergie durable, un engagement de tous les Etats membres

Partager :

L’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) a franchi une étape décisive vers un avenir plus propre et économiquement durable avec l’adoption unanime de la Déclaration de Basseterre lors de la troisième réunion du Conseil des ministres de l’Énergie, tenue les 4 et 5 février 2025 à Saint-Kitts-et-Nevis. Une déclaration qui engage tous les Etats membres jusqu'en 2035.

La Déclaration de Basseterre établit la Décennie d’Action pour le Développement de l’Énergie Durable 2025-2035 dans l’OECO. Les ministres se sont engagés à garantir un accès universel à des solutions énergétiques propres, abordables, résilientes et fiables dans tous les États membres. Cette feuille de route ambitieuse mais réaliste vise notamment à augmenter considérablement la capacité de production d’énergie renouvelable grâce à des projets solaires, éoliens, géothermiques et d’hydrogène vert adaptés aux besoins de la région. La Décennie d’Action prévoit des bénéfices concrets pour les citoyens de l’OECO : Réduction des coûts énergétiques : En diminuant la dépendance aux combustibles fossiles importés et en favorisant l’efficacité énergétique, les ménages et les entreprises verront leurs factures d’énergie baisser. Création d’emplois : La transition énergétique durable générera de nouvelles opportunités d’emploi dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la mobilité électrique et des bâtiments écologiques. Renforcement de la résilience : La diversification des sources d’énergie et le développement d’infrastructures plus robustes amélioreront la capacité de la région à faire face aux catastrophes naturelles et aux chocs économiques. Croissance économique : La réorientation des fonds alloués aux importations de carburant vers des investissements locaux stimulera le développement économique dans divers secteurs. L’adoption de la Déclaration de Basseterre intervient à un moment clé, alors que les énergies renouvelables devraient devenir la principale source d’électricité mondiale en 2025, couvrant plus d’un tiers des besoins mondiaux, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le développement de l’énergie durable constitue une opportunité de transformation pour la réinvention économique de notre région et représente un objectif stratégique majeur pour le développement de la Caraïbe. Cette transition n'est pas seulement un impératif environnemental, mais une nécessité socio-économique pour renforcer la résilience et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés. Déclaration de Basseterre du 5 février 2025 Les ministres et directeur général de l'OECO présents lors de la Déclaration de Basseterre le 05/02/2025 • ©OECO Les ministres ont lancé un appel aux partenaires régionaux et internationaux, aux acteurs du secteur privé, aux institutions financières et aux organisations académiques pour soutenir cet agenda transformateur à travers la coopération technique, l’investissement et le partage des connaissances. Retrouvez l'intégralité de la déclaration de Basseterre du 5 février 2025

