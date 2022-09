La Banque Alimentaire mobilisée en faveur des sinistrés

Depuis le passage du cyclone Fiona et après les dégâts humains et matériels causés par lui, tous les organismes caritatifs se mobilisent en faveur des sinistrés. Des actions auxquelles s'ajoutent les initiatives des communes ou des particuliers pour répondre au désastre par la solidarité. A la Banque Alimentaire, les bénévoles se relaient pour répondre à toutes les attentes.

P. Pétrine avec FJO. •

A la Banque Alimentaire, on n'a pas attendu le bilan du passage de Fiona pour se mobiliser. L'association avait déjà mis en veille son dispositif d’aide de première nécessité en amont et en prévision de Fiona, ce qui lui a permis d’être très réactif et d’être très vite opérationnelle pour apporter une première aide aux sinistrées.

Pierre Lubin, Président de la Banque Alimentaire.

Depuis samedi les bénévoles se relaient pour préparer des colis à l’intention de plus de 400 familles identifiées jusqu’ici comme étant sinistrées. Des cartons dans lesquels on trouve des produits de première nécessité : des pates, du riz, des conserves et du lait pour les bébés.



Depuis samedi, les sollicitations des collectivités sont nombreuses et il faut pouvoir y faire face.

Pierre Lubin, Président de la Banque Alimentaire.

La Banque Alimentaire de Guadeloupe pourra aussi bénéficier du soutien du réseau des Banques Alimentaire.

De passage en Guadeloupe, Jean-Luc Fromentin le chargé de mission auprès de la fédération des Banques Alimentaires l'a confirmé

Jean-Luc Fromentin chargé de mission auprès de la fédération des Banques Alimentaires

En plus de l'aide consommable, la Banque Alimentaire va aussi recevoir le fruit d'une collecte de matériels scolaires d'un organisme bancaire qui s'est spontanément proposé pour aider les enfants dans le besoin.