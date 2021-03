La Chambre Régionale des Comptes très pessimiste sur la situation du SIAEAG

E. Bagassien •

En annonçant en début mars une « situation en voie d’amélioration », le président du SIAEAG est loin de la lecture que se fait la Chambre Régionale des Comptes des finances du syndicat.

Après un avis succint au mois de janvier en raison d'une insuffisance de pièces, la Chambre a donc décidé de rouvrir le dossier SIAEAG et la situation du syndicat ne s'est guère améliorée.

Dans ce nouvel avis, la Chambre constate que le résultat global de clôture du compte administratif 2019 s'est aggravé, passant de 17 millions d'Euros en estimation, à un déficit de 32 millions. Solde négatif qui est sans doute beaucoup plus élevé, compte tenu du fait que le syndicat n'a pu communiquer toutes les pièces réclamées, évoquant des questions d'ordre technique.

La Chambre n'est pas non plus en mesure de vérifier la sincérité du budget primitif principal de 2020, dont le solde négatif est évalué à 1 million d'Euros, et celui du budget annexe "assainissement/collectif" à plus de 19 millions d'Euros.

Compte tenu de l'incapacité du SIAEAG a justifié sa comptabilité budgétaire, la CRC se dit incapable de proposer au Préfet des mesures de redressement, pour un SIAEAG dont le sort est déjà scellé.