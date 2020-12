La cité Chanzy ne sera bientôt plus, à Pointe-à-Pitre

Une nouvelle étape du plan de rénovation urbaine de la ville de Pointe-à-Pitre a débuté, en milieu de semaine : la cité Chanzy est en cours de démolition. Dans quatre mois, il ne restera, sur place, qu'un terrain vierge, prêt à accueillir un nouveau lieu de vie, plus moderne.

Ronhy Malety, Rodrigue Lami, Nadine Fadel •

©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

#RénovationUrbaine Ce mer 9/12 le préfet assiste à la démolition des tours #Chanzy

📌L'opération de démolition & désamiantage de la cité a un coût de 15,7M€, dont 12,8M€ financés par l'État via l'#ANRU

Elle s'inscrit dans le prog national de renouvellement urbain #PointeàPitre pic.twitter.com/LzWZvrRs5y — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) December 9, 2020

©Rodrigue Lami - Guadeloupe La 1ère

©Ronhy Malety

©Ronhy Malety

©Ronhy Malety

Les opérations d'aménagement du territoire se poursuivent, dans le cadre du plan de rénovation urbaine de la ville de Pointe-à-Pitre.La démolition de la cité Chanzy a débuté, mercredi 09 décembre 2020. Elle fait suite à la destruction des barres d'immeubles de la résidence "Henry IV", non loin de là.L'option choisie, une fois encore, par les maîtres d'ouvrage, est le grignotage du bâti, afin de causer le moins de nuisances possible aux riverains. Le chantier est parti pour durer quatre mois, selon Marius Verin, chef de chantier et manoeuvre de la pelle de démolition :Le préfet de région, Alexandre Rochatte était sur place, mercredi. L'Etat est le principal financeur de l'opération :Cette fois-ci, ce sont 385 logements qui vont disparaître. Ils ont abrité la vie de plusieurs centaines de Pointois. Certains d'entre eux sont venus assister aux premiers coups de griffe sur les tours... avec la boule au ventre.Une ancienne habitante et le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, livrent leurs sentiments :