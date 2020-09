La communauté portuaire a dit un dernier adieu à Rex Rosel

C'est dans sur le Terminal du Port Autonome de la Guadeloupe qu'un dernier hommage a été rendu ce matin à l'un des membres de cette communauté portuaire, Rex Rosel, ingénieur de CMA CGM, décédé à son domicile d’un AVC à 65 ans

Une célébration peu singulière ce matin au Grand Port maritime de la Guadeloupe. Tous corps confondus, la communauté portuaire a tenu à rendre un hommage unanime à l'un des siens, Rex Rosel, décédé la semaine dernière à l'âge de 65 ans.C'est que l'homme faisait profondément partie de cette communauté. Il lui aura donné 42 ans de sa vie, 42 ans au sein de CMA CGM. Directeur d’exploitation d’Opéra, filiale Manutention de CMA CGM, Rex Rosel était aussi Monsieur Sécurité sur le terminal de Jarry, et pour tous, cette silhouette toujours affublée d’une chasuble jaune ou orange, faisait partie des incontournables du port. Connu pour son franc-parler, il était surtout reconnu par ses pairs comme un grand professionnel.Et c'est ce qu'ils sont venus redire devant sa dépouille, en présence, de sa famille, ses amis et tous les professionnels du port qui ont tenu à participer à cet hommage.La famille a ainsi rappelé le destin particulier de ce garçon, aîné d’une fratrie de 6 enfants, que l'on considérait comme surdoué et qui avait même sauté deux classes et passé son bac à 16 ans.Tour à tour, les collègues, puis les amis et enfin la famille, chacun est venu redessiner à sa manière, ses 65 années de vie.L'hommage aura aussi été marqué par une célébration religieuse présidée par le Père Jean Hamot, un ami de la famille.Et c'est par un lancé de fleurs dans la mer que la cérémonie s'est achevée.