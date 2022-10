La Croix Rouge offre un peu de bien-être aux plus démunis

Une action intitulée "coupe d'hygiène" et qui donne à la Croix Rouge l'occasion de permettre à des bénéficiaires du RSA de s'offrir un instant de bien-être et singulièrement, de soins capillaires. Organisée pour les commune du nord et du centre Grande Terre sur trois jours, l'opération pourrait être étendue aux autres communes de l'Archipel

Une première journée de solidarité avec les plus démunis dont le succès a été immédiat. Aux premières heures du jour, une petite file d'attente s'était déjà formée devant le Centre Social La Source.

Toutes des personnes contactées par des travailleurs sociaux pour les inciter à se rendre à ce rendez-vous proposé par la Croix Rouge.

Et dans ce programme d'hygiène et de bien-être, parents et enfant avaient le choix entre une coupe, une coiffure, une teinture, des tresses ou simplement un soin de bien-être. Clara et Caroline ont fait partie des 35 personnes inscrites à Petit Canal. Elles n'en disent que du bien.

Evidemment ça emmène beaucoup de monde compte-tenu du fait que les gens ont ce besoin de se faire beaux. Et nous avons envie de leur donner un petit coup de pouce pour les aider à se sentir bien à l'aise... L'estime de soi c'est très important, c'est la raison pour laquelle nous avons plébiscité cette opération. Il a été facile de les faire venir, parce que nous sommes en proximité, sur le terrain avec eux, en proximité avec les nécessiteux et avec les besoins du territoire. Beaucoup de personnes ont besoin de ce petit coup de pouce pour mettre le pied à l'étrier et ça, c'est fondamental pour l'action de la Croix Rouge Max Laurent, président de la délégation territorial de la Croix Rouge Guadeloupe

Laetitia est bénévole de la Croix Rouge et c'est très naturellement qu'elle a mis son salon de coiffure à la disposition de cette opération solidaire.

Après Petit Canal ce mercredi, l'opération sera répétée au Moule ce jeudi et à Saint Anne vendredi. Au total, près de 120 personnes devraient en bénéficier.